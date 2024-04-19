Гельмут Марко: «Ферстаппен и «Ред Булл» – непобедимое сочетание, в «Феррари» была бы другая история»

Теги возможные переходы Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Марко сомневается, что Ферстаппен доминировал бы в «Феррари».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что мастерства Макса Ферстаппена хватает для превосходства над Серхио Пересом в чемпионской машине, но не для доминирования в «Феррари».

– На старте сезона Ферстаппен намекал, что может покинуть «Ред Булл» досрочно из-за внутренних разногласий. Существует ли проблема до сих пор?

– Он всегда хочет пилотировать быстрейшую машину. Макс и «Ред Булл» – непобедимое сочетание. Но если посадить Макса в «Феррари», это была бы другая история. 20 секунд, на которые он опережает Чеко, соответствуют его гонщицкому превосходству.

– То есть он останется в «Ред Булл»?

– Макс будет выступать там, где быстрейший болид, и такой у него есть в «Ред Булл». На горизонте ничего другого нет.

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3 комментария
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"... мастерства Макса Ферстаппена хватает для превосходства над Серхио Пересом в чемпионской машине, но не для доминирования в «Феррари» - другими словами талант без самовоза не стоит и дохлой кошки
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Мы только что посмотрели на это непобедимое сочетание в Q3, когда нужен скилл под дождём - браво!
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Другими словами без Макса и Чеко легко стал бы чемпионом
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