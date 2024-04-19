Гельмут Марко: «Ферстаппен и «Ред Булл» – непобедимое сочетание, в «Феррари» была бы другая история»

Марко сомневается, что Ферстаппен доминировал бы в «Феррари».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что мастерства хватает для превосходства над в чемпионской машине, но не для доминирования в « ».

– На старте сезона Ферстаппен намекал, что может покинуть «Ред Булл» досрочно из-за внутренних разногласий. Существует ли проблема до сих пор?

– Он всегда хочет пилотировать быстрейшую машину. Макс и «Ред Булл» – непобедимое сочетание. Но если посадить Макса в «Феррари», это была бы другая история. 20 секунд, на которые он опережает Чеко, соответствуют его гонщицкому превосходству.

– То есть он останется в «Ред Булл»?

– Макс будет выступать там, где быстрейший болид, и такой у него есть в «Ред Булл». На горизонте ничего другого нет.

Новый шедевр «Ред Булл» в «Ф-1» плавит мозг великим охлаждением. Три незаметных отверстия – как только работает?!

Гельмут Марко: «Другого Ферстаппена никогда не будет»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram