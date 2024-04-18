Эдди Джордан: «Расселл наверняка не захочет видеть Сайнса за рулем «Мерседеса»

оценил карьерные перспективы .

Бывший владелец команды «Формулы-1» считает, что испанец, который считается одним из главных фаворитом на место в «Мерседесе», может столкнуться с сопротивлением со стороны лагеря Джорджа Расселла.

И что нужно будет действовать осторожнее, особенно учитывая наличие в молодежной программе Андреа Кими Антонелли:

«Тото трудно прижать к стенке, он очень хорош в покере. Думаю, что одним из фаворитов [на место в « »] является Антонелли. Карлос Сайнс тоже стал бы отличным дополнением для команды, в этом нет никаких сомнений.

Другое дело, что здесь Тото должен быть осторожен, ведь сейчас именно он занимается карьерой . И Джордж наверняка не захочет видеть Сайнса за рулем второго болида «Мерседеса».

И хотя решение явно принимать не ему, у меня есть ощущение, что на Тото будет оказано достаточное давление, чтобы ситуация сложилась в пользу их молодого и перспективного гонщика».

Также Джордан считает, что Сайнс сохраняет шансы на место в «Астон Мартин» – поскольку Ланс Стролл может завершить карьеру в конце сезона:

«Хоть у меня и нет веских причин для подобных заявлений, мне действительно кажется, что Ланс Стролл закончит карьеру в этом году. Возможно, он займется менеджементом, а может какой-то другой работой в команде – что для него будет неплохим вариантом. Поскольку мы все видим, как тяжело ему на фоне Фернандо Алонсо.

Мне кажется, что Лоренс Стролл будет претендовать на Сайнса. Это довольно безумная теория, поскольку логика подсказывает, что Сайнсу надо переходить в «Мерседес». Но тут все будет зависеть от того, что решит Тото Вольфф».

Алонсо ушел с трансферного рынка «Ф-1» – а интриги еще остались?