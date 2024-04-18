Эдди Джордан: «Расселл наверняка не захочет видеть Сайнса за рулем «Мерседеса»
Эдди Джордан оценил карьерные перспективы Карлоса Сайнса.
Бывший владелец команды «Формулы-1» считает, что испанец, который считается одним из главных фаворитом на место в «Мерседесе», может столкнуться с сопротивлением со стороны лагеря Джорджа Расселла.
И что Тото Вольффу нужно будет действовать осторожнее, особенно учитывая наличие в молодежной программе Андреа Кими Антонелли:
«Тото трудно прижать к стенке, он очень хорош в покере. Думаю, что одним из фаворитов [на место в «Мерседесе»] является Антонелли. Карлос Сайнс тоже стал бы отличным дополнением для команды, в этом нет никаких сомнений.
Другое дело, что здесь Тото должен быть осторожен, ведь сейчас именно он занимается карьерой Джорджа Расселла. И Джордж наверняка не захочет видеть Сайнса за рулем второго болида «Мерседеса».
И хотя решение явно принимать не ему, у меня есть ощущение, что на Тото будет оказано достаточное давление, чтобы ситуация сложилась в пользу их молодого и перспективного гонщика».
Также Джордан считает, что Сайнс сохраняет шансы на место в «Астон Мартин» – поскольку Ланс Стролл может завершить карьеру в конце сезона:
«Хоть у меня и нет веских причин для подобных заявлений, мне действительно кажется, что Ланс Стролл закончит карьеру в этом году. Возможно, он займется менеджементом, а может какой-то другой работой в команде – что для него будет неплохим вариантом. Поскольку мы все видим, как тяжело ему на фоне Фернандо Алонсо.
Мне кажется, что Лоренс Стролл будет претендовать на Сайнса. Это довольно безумная теория, поскольку логика подсказывает, что Сайнсу надо переходить в «Мерседес». Но тут все будет зависеть от того, что решит Тото Вольфф».
Алонсо ушел с трансферного рынка «Ф-1» – а интриги еще остались?
Роскошный Джордж никого и ничего не боится, если только перхоти))
Саинс в Мерсе это хороший ориентир. он позволяет сравнить между собой и Леклера и Норриса и Рассела и перепроверить все это через соперничество Льюиса и Леклера. Пока в этом уравнении мы видим , что Норрис и Леклер примерно на одном уровне по скорости, а Саинс совсем чуточку их медленнее, но стабильнее. через 2 года расклад сил в этой пятерке будет прекрасно виден.
И у него в последнее время жуткий недобор ( технического развития болида и очков).