Серхио Перес о прогрессе в новом сезоне: «Мы нашли свой путь, упростив подход в работе с болидом»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес объяснил свой прогресс в сезоне-2024.

Пилот «Ред Булл» отметил, что стал значительно стабильнее выступать в новом году благодаря тому, что вместе с инженерами принял решение не слишком сильно углубляться в детали настройки болида и не усложняя себе задачу.

«Самой большой ошибкой в 2023 году было то, что мы слишком много экспериментировали с настройками болида по ходу гоночного уик-энда. Теперь же мы стараемся ограничивать себя, занимаясь только наиболее важными вещами, за счет чего нам удалось создать более надежную основу.

В какой-то момент по ходу сезона-2023 у нас создалось впечатление, что у нас вообще ничего не получается в работе с болидом. При подборе настроек мы ходили кругами. Только ближе к концу сезона мы нашли свой путь, упростив подход.

И мы продолжаем двигаться этим путем. И мы стараемся не увязнуть в мелких деталях. Потому что чем больше вы будете стремиться к идеалу в мелочах, тем выше вероятность, что во многих других областях вы будете вынуждены идти на компромиссы. Сейчас в работе с машиной я чувствую себя намного комфортнее, чем год назад, и благодаря этому к мне вернулась уверенность», – рассказал Перес.

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5 комментариев
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Ответ Сергей Фетисов
Посмотрим,что будет дальше.в 23 году тоже говорил.что станешь чемпионом.
Но в этом году он пока не говорил про чемпионство. Опыт - сын ошибок трудных
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Посмотрим,что будет дальше.в 23 году тоже говорил.что станешь чемпионом.
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Таков путь...
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Удивительно, а с другой половиной гаража связь наладить никак не возможно было?
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