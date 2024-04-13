MotoGP. Педроса и Пол Эспаргаро выступят за «КТМ» в 2024 году по уайлд-кард

Теги чемпионат мира MotoGP Дани Педроса КТМ Гран-при Испании Motogp Гран-при Италии MotoGP Пол Эспаргаро Гасгас Авто

Команда «КТМ» сообщила, что предоставит уайлд-кард Педросе и Полу Эспаргаро.

Дани Педроса и Пол Эспаргаро проведут по одному этапу MotoGP в 2024 году. Педроса выступит за заводской коллектив «КТМ» на Гран-при Испании (26-28 апреля), Эспаргаро – на Гран-при Италии (31 мая – 2 июня).

Дани провел три гонки по уайлд-кард за «КТМ» за последние три сезона. Пол представлял «Гасгас» в сезоне-2023, после чего потерял место основного гонщика премьер-класса.

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