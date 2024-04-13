Валттери Боттас: «Не вижу, что приближается конец карьеры. Я все еще могу многого достичь»

Теги Заубер Ауди Формула-1 Валттери Боттас Чжоу Гуаньюй Авто

Боттас не собирается завершать карьеру в «Формуле-1».

Пилот «Заубера» Валттери Боттас рискует потерять место в «Ф-1» на сезон-2025 – как ранее сообщали в СМИ, финн и его напарник Чжоу Гуаньюй не являются приоритетными вариантами для швейцарской команды, которая с 2026 году будет выступать как «Ауди».

Тем не менее, сам Валттери убежден, что продолжит выступать в чемпионате.

«Постепенно все сдвигается с мертвой точки. Но пока фундаментальных новостей нет. Думаю, нужно провести еще гонки. Надеюсь, результаты будут хорошими, и ситуация сдвинется чуть больше, но пока этого не случилось.

Я сосредоточен на пилотаже, а мои люди пытаются «прочитать» рынок и работают над различными вариантами, если такая потребность возникнет. Разумеется, быть частью «Ауди» – это была бы отличная возможность для меня.

Я не хочу называть конкретное число, сколько у меня сезонов осталось – я просто не вижу, что приближается конец карьеры. Я все еще чувствую, что многое могу дать, многого могу достичь. Сейчас моя мотивация заключается в том, чтобы снова стать ближе к вершине. Мне не хватает сражений в группе лидеров», – заявил Боттас.

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2 комментария
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Чего ты можешь достичь, гонки выигрывать, чемпионом стать? Ахахахахах. Всегда смешно слышать от таких днарей подобные фантазии 🤣🤣. Попёрли из топ-команды потому что дно полное, а сейчас обратно собрался уахахахахах 🤦‍♂️🤦‍♂️
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вот честно, хоть кто-то следит за ним в гонках? выделяется чем то? нет. как и в случае с Массой, после рабства только забвение.
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