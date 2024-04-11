Босс «РБ»: «Цунода на другом уровне с психологической точки зрения в 2024 году»

В команде «РБ» отметили прогресс Цуноды по части психологии.

На Гран-при Японии Юки Цунода принес «РБ» седьмое очко в сезоне, финишировав десятым. Исполнительный директор команды Питер Байер прокомментировал успех.

«Он сказал, что у него был настрой самурая. Я считаю, это потрясающее достижение для него на глазах домашних трибун и «Хонды».

Мне сказали, что это первый случай [для японского пилота] с тех пор, как в 2012-м заработал очко на Гран-при Японии – прекрасное достижение для Юки.

Безукоризненный пилотаж, он следил за шинами и атаковал в те моменты, когда это было необходимо. И команда отлично его поддержала на том пит-стопе. В целом мы очень и очень им довольны.

Мы видели в последних гонках [изменение подхода Цуноды], и он добился такого большого прогресса по части психологии. Зимой он добился потрясающего прогресса в плане физической формы, но с психологической точки зрения он теперь на другом уровне.

Он занимается этим и черпает энергию вместо того, чтобы отвлекаться. Безусловно, это превосходное выступление», – сообщил босс « ».

Байер также высказался о шансах Цуноды победить по итогам сезона пилота « » , которого японец переквалифицировал на всех этапах 2024 года:

«Я бы не торопился. Пожалуй, нам помогло то, что Ланс смог извлечь меньше из обновлений команды, чем мы думали. А мы выступили лучшего ожидаемого, потому что изначально полагали, что трасса нам не подойдет. Кроме того, наши новинки скорее нацелены на следующие этапы.

Должен сказать, команда полностью сосредоточена на том, чтобы найти сотую здесь, десятую там, все сотрудники прикладывают огромные усилия. И такие непрестанные старания позволили нам зацепиться за топ-10. В некоторой степени мы гордимся тем, что впервые оказались в топ-10 за счет гоночного мастерства, а не потому, что что-то случилось и кто-то провалился».

Механики в «Ф-1» тоже способны на тройной обгон! Одновременный пит-стоп пяти в битве за топ-10 🤩

Гельмут Марко: «Цунода провел Гран-при Японии на уровне Ферстаппена и Алонсо»