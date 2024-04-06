Фредерик Вассер: «Леклер уступил Сайнсу всего 0,1 секунды, я вообще не обеспокоен»

Вассер уверен в .

Руководитель «Феррари» подвел итоги квалификации к .

Француза спросили, уверены ли в команде в своем выборе состава Леклер-Хэмилтон на следующий сезон, учитывая то, что пока Сайнс выступает лучше и стабильнее монегаска.

«Нет, я не обеспокоен. Шарль был вторым в Австралии – а мне кажется, что в той квалификации на вторую позицию претендовали 18 гонщиков.

Сегодня Шарль уступил всего 0,1 секунды, и он прекрасно знает, что именно ему нужно. Сезон длинный, так что я в любом случае вообще об этом не беспокоюсь», – рассказал .

Квала «Ф-1» в Японии. «Ред Булл» уничтожил соперников. Но «Макларен» совсем рядом, а «Феррари» ставит на гонку