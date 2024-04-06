Фредерик Вассер: «Леклер уступил Сайнсу всего 0,1 секунды, я вообще не обеспокоен»

Теги Гран-при Австралии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Вассер уверен в Леклере.

Руководитель «Феррари» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии.

Француза спросили, уверены ли в команде в своем выборе состава Леклер-Хэмилтон на следующий сезон, учитывая то, что пока Сайнс выступает лучше и стабильнее монегаска.

«Нет, я не обеспокоен. Шарль был вторым в Австралии – а мне кажется, что в той квалификации на вторую позицию претендовали 18 гонщиков.

Сегодня Шарль уступил Карлосу всего 0,1 секунды, и он прекрасно знает, что именно ему нужно. Сезон длинный, так что я в любом случае вообще об этом не беспокоюсь», – рассказал Вассер.

Квала «Ф-1» в Японии. «Ред Булл» уничтожил соперников. Но «Макларен» совсем рядом, а «Феррари» ставит на гонку

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Господи, сколько уже таких разговоров было. В начале прошлого сезона такая ситуация была, якобы машина ему не подходит, психологически он сломлен, сход в Бахрейне и Австралии, ошибка в Майами, провал в Барселоне и тд.. А в итоге что мв увидели во второй части сезона, а особенно в финальной гонке в Абу даби, когда решалась судьба 2 места в КК? Найдет свою скорость , не понимаю почему все так категорически настраиваются когда он проигрывает напарнику, я посмотрю что эти люди скажут потом
+12
-2
+10
Беспокоить не отрывы должны, а настроения Шарля
+3
0
+3
Леклер последний о ком сейчас нужно волноваться, многолетний контракт на овер 200 мультов, в следующем году напарник которому и проиграть не стыдно и выиграть престижно. Ближайшие пару лет можно просто на чиле катать и радоваться жизни. Он уже вытащил свой счастливый билет, конечно хочется побед, но сейчас это возможно только при сходе Макса, а он сходить будет не часто. Я бы больше за Сайнса переживал, он парень не плохой, а до сих пор без места.
+3
0
+3
Ответ LetTong
Либо машина больше подходит Сайнсу, что очень странно, либо Леклер психологически надломился
у них вроде разный стиль пилотажа, но в целом рано делать выводы
+3
-1
+2
Ответ Виталий Выговский
Он хороший парень с талантом, у него много поклонников и все ждут побед 🤷‍♂️
Победы будут тогда, когда будет чемпионская машина, наглядный пример- 2022 год
+2
0
+2
Ответ LetTong
Либо машина больше подходит Сайнсу, что очень странно, либо Леклер психологически надломился
Мне кажется что Шарль в этом году решил что главное стабильность и не пытается пилотировать за гранью как он это делал раньше, и он будет прибавлять по ходу сезона. Да и Карлос молодец, что тут скажешь. Сезон длинный, выводы будем делать осенью. Но сейчас по факту Леклер идет вторым в чемпионате.
+1
0
+1
Ответ Schiaff1no
Беспокоить не отрывы должны, а настроения Шарля
Вот тут согласен! Слишком сильно его Феррари ломали последние годы. Как будто специально проверяют его на прочность…
+1
0
+1
зачем было задавать Вассеру вопрос, на который он мог ответить как-то иначе?
0
0
0
Ответ Сулейман Гендугов
Господи, сколько уже таких разговоров было. В начале прошлого сезона такая ситуация была, якобы машина ему не подходит, психологически он сломлен, сход в Бахрейне и Австралии, ошибка в Майами, провал в Барселоне и тд.. А в итоге что мв увидели во второй части сезона, а особенно в финальной гонке в Абу даби, когда решалась судьба 2 места в КК? Найдет свою скорость , не понимаю почему все так категорически настраиваются когда он проигрывает напарнику, я посмотрю что эти люди скажут потом
Он хороший парень с талантом, у него много поклонников и все ждут побед 🤷‍♂️
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий