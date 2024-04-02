Дэйв Робсон: «Уильямс» словно пытается починить прокол на велосипеде во время езды»

«Уильямс» занимается перестройкой команды на ходу, сообщил Робсон.

Руководитель отдела разработки болида « » Дэйв Робсон сравнил ситуацию в команде с починкой велосипеда во время езды.

На Гран-при Австралии британцы выставили один болид после аварии , поскольку не привезли в Мельбурн запасное шасси. Специалист признал, что «Уильямс» оказался в тяжелой ситуации, поскольку стремится по-новому наладить процессы по ходу сезона.

«Остается огромное количество дел. Это словно пытаться починить прокол на велосипеде во время езды. Это так трудно – выделить время, предназначенное для гоночной программы, чтобы дать всем шанс адаптироваться к новым подходам в работе.

Процесс нелегкий, но он продолжается. Впереди много работы, это очевидно. Многое уже сделано. Мы просто пытаемся улучшить свои инструменты, улучшить программное обеспечение. А затем все должны понять, что это позволяет сделать и как мы можем максимально использовать данные инструменты», – заявил Робсон.

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