Джордж Расселл: «Мерседес» представляет нам с Хэмилтоном равные возможности»
Расселл рассказал о подходе «Мерседеса» в работе с гонщиками.
По словам Джорджа, новость о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари», который осуществится в следующем году, никак не сказался на подходе «Мерседеса» к работе.
Расселл уверен, что тактика с предоставлением обоим пилотам абсолютно одинаковых возможностей сохранится и в следующем году, когда у британца появится новый напарник.
«С тех пор, как мы все узнали новости о Льюисе, сам Льюис неизменно действовал как настоящий профессионал в работе с командой. И я могу сказать, что рабочие отношения внутри «Мерседеса», внутри всего коллектива, вообще никак не изменились.
Команда работает просто отлично и предоставляет нам с Льюисом равные возможности. Каждый раз, когда команда подготавливает обновления, на Гран-при они устанавливаются одновременно на обе машины. И так в «Мерседесе» было всегда.
Ведь команда хочет предоставить обоим своим гонщикам наилучшую возможность добиться максимально возможного результата. И в следующем году – кто бы ни стал моим напарником, – этот подход не изменится», – рассказал Расселл.
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