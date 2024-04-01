Джордж Расселл: «Мерседес» представляет нам с Хэмилтоном равные возможности»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл рассказал о подходе «Мерседеса» в работе с гонщиками.

По словам Джорджа, новость о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари», который осуществится в следующем году, никак не сказался на подходе «Мерседеса» к работе.

Расселл уверен, что тактика с предоставлением обоим пилотам абсолютно одинаковых возможностей сохранится и в следующем году, когда у британца появится новый напарник.

«С тех пор, как мы все узнали новости о Льюисе, сам Льюис неизменно действовал как настоящий профессионал в работе с командой. И я могу сказать, что рабочие отношения внутри «Мерседеса», внутри всего коллектива, вообще никак не изменились.

Команда работает просто отлично и предоставляет нам с Льюисом равные возможности. Каждый раз, когда команда подготавливает обновления, на Гран-при они устанавливаются одновременно на обе машины. И так в «Мерседесе» было всегда.

Ведь команда хочет предоставить обоим своим гонщикам наилучшую возможность добиться максимально возможного результата. И в следующем году – кто бы ни стал моим напарником, – этот подход не изменится», – рассказал Расселл.

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4 комментария
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Есть шанс что сейчас будут делать машину на следующий сезон под Рассела, а не как всегда под сэра Хэма.
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