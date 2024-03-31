Карлос Сайнс о победе в Австралии: «Феррари» будет сложно удерживать такой же уровень на всех трассах – пока не будут готовы обновления болида»

Теги Гран-при Австралии Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Сайнс надеется на постоянную борьбу с «Ред Булл» после обновления болида.

Пилот «Феррари», выигравший Гран-при Австралии, отметил, что надеется на регулярной основе бороться на равных с «Ред Булл» после того, как команда подготовит крупный пакет обновлений болида.

Ожидается, что данный пакет обновлений будет готов к этапу в Имоле.

«По ходу гоночного уик-энда в Австралии наша машина работала очень хорошо. Но нам будет сложно удерживать такой же уровень на всех трассах – пока не будут готовы обновления болида, с помощью которых мы надеемся сократить то отставание от «Ред Булл», которое видели на этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Но вот в Австралии ощущения от машины с самого первого круга были такими, будто эта машина и правда способна выиграть гонку. И даже с учетом того, что соперники из «Ред Булл» тоже были очень быстры, что именно они выиграли поул, то время поула не было для нас чем-то недостижимым.

Впереди еще будут трассы, на которых мы будем сильны – как мы могли видеть в прошлом году. А в этом году, как кажется, наш гоночный темп на таких трассах стал еще лучше, мы стали сильнее. И с учетом хорошей программы развития болида по ходу сезона мы надеемся, что сможем чаще бросать вызов «Ред Булл», – рассказал Сайнс.

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2 комментария
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подходящие трассы есть команда движется в правильном направлении ждём Европу
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Не сложно, а невозможно.
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