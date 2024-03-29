Марио Андретти о победе Сайнса: «Этот результат нельзя назвать случайным»

Андретти оценил прогресс «Феррари» в борьбе с «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 1978 года считает, что победа на не была случайностью, и что «Феррари» добилась прогресса и теперь способна бороться с « ».

«Этот результат нельзя назвать случайным или разовым событием, «Феррари» была быстра и в практиках, и в квалификации. Они все делали правильно, начиная с пятницы, к тому же было приятно видеть Карлоса Сайнса готовым на все сто процентов. Они способны соревноваться с любым соперником.

Я всегда говорил, что и Сайнс, и – оба способны выигрывать и гонки, и титулы. Они оба сделаны из чемпионского теста – мы видели это и в Австралии, и еще увидим в будущем.

«Феррари» подобралась к «Ред Булл». Будет интересно посмотреть на то, как будут развиваться события по ходу сезона, но победа «Феррари» – это уже хороший знак. В этот раз они все сделали правильно – и в работе с шинами, и со стратегией. Притом, что именно это было их слабой стороной в прошлом», – рассказал .

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