Джеймс Воулз: «На момент прихода в «Мерседес» Хэмилтон стремился выиграть каждую гонку любой ценой»

Воулз рассказал о трудностях в работе с Хэмилтоном и Росбергом.

Нынешний руководитель «Уильямса» ранее долгое время работал в « » на должности главного гоночного стратега. А также отвечал за взаимодействия между гонщиками.

По словам Воулза, на момент прихода в «Мерседес» Хэмилтон был максималистом и с неохотой шел на компромиссы. В то время как сейчас – по мнению босса « », – он стал заметно мудрее:

«Мне трудно найти другой вид спорта, похожий на «Ф-1» – командный вид спорта, но где первым делом тебе нужно победить своего напарника. Потому что если ты не сможешь победить напарника – значит, у тебя проблемы. И это только одно из сражений. Ключевое значение имеет то, насколько хорошо каждый будет вносить свой вклад в общее дело.

В случае с Льюисом, он был – и до сих пор остается, – самым талантливым от природы гонщиком, с которым мне довелось поработать. Даже талантливее Михаэля Шумахера.

Его менталитет, его настрой на момент прихода в команду был потрясающим. Он как бы говорил: «Я будут стараться выиграть каждую гонку любой ценой». Хотя если вы поговорите с ним сегодня, он признает, что чемпионаты выигрываются за счет вторых и третьих мест.

Грамотная работа с командой в те дни, когда у тебя нет возможности выиграть гонку, принесет тебе гораздо больше пользы, чем когда ты начнешь отталкивать от себя всех ради победы в одной гонке».

В качестве примера сложных отношений между напарниками Воулз первым делом привел и :

«Все будут помнить то, что случилось в Барселоне в 2016 году. Тот инцидент до сих пор не выходит УК меня из головы, поскольку мы взяли двух спортсменов, которые оказались зажаты в определенных рамках и поняли, что им стало слишком тесно, и сильно из-за этого расстроились.

В 2014 году и Нико, и Льюис понимали, что чемпионат выиграет кто-то из них. Они знали это еще до того, как проехали первый поворот в первой гонке.

Я тогда составил документ, в котором четко прописал то, «как мы будем работать друг с другом, как будем бороться» и так далее. Тогда он назывался «Правила ведения боя», но потом мы переименовали его во что-то менее воинственное.

Вся первая страница была посвящена тому, как быть настоящим спортсменом. Я поясню – вы можете выиграть чемпионский титул, но если при этом поступите неспортивно, то потом будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Сделав что-то такое, вы навсегда себя запятнаете, ваша победа не будет чистой. Мы хотим побеждать, просто делая свою работу лучше остальных.

Михаэль был просто невероятным человеком, но инцидент 1997 года всегда будет омрачать его достижения. «Я не хочу, чтобы меня запомнили за такие вещи – я хочу, чтобы меня помнили настоящим победителем». И придерживаясь этих правил на дистанции 20 гонок пусть победит сильнейший, а мы предоставим вам (нашим гонщикам) равные возможности. И в итоге Льюис и Нико приняли этот подход».

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