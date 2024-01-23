Аяо Комацу: «Хаас» ждет год перестройки»

Теги Заубер Уильямс Альфа Таури Формула-1 Аяо Комацу Хаас Авто

«Хаас ждет тяжелый сезон – считает Комацу.

Новый руководитель «Хааса» оценил перспективы команды в предстоящем сезоне, признав, что соперничать с прямыми конкурентами коллективу будет непросто, особенно в начале чемпионата.

«Я думаю, что действуя исключительно самостоятельно, а не полагаясь на ошибки других, нам будет трудно обогнать две команды. И у «Заубера», и у «Уильямса» больше бюджеты и лучше выстроены системы.

«Альфа Таури» тоже значительно прибавила (в концовке прошлого сезона), а также ходят разговоры о том, что в этом году они укрепят свое сотрудничество с «Ред Булл». Так что существует вероятность, что мы не сможем с ними конкурировать.

Я считаю, что 2024-й год станет для нас переходным периодом, хотя даже в процессе изменений в команде нам все равно нужно улучшать свои результаты. Мы не намерены и дальше оставаться максимум на восьмой позиции, но да, сейчас нас ждет год перестройки.

До предсезонных тестов осталось меньше месяца, так что я думаю, что машина, которую мы привезем в Бахрейн, по-прежнему будет на последнем месте по скорости в пелотоне. В этом нет вины сотрудников отдела аэродинамики, но сроки принятия решений задерживают процесс разработки, из-за чего у них остается не так много времени. Поэтому я думаю, что на тестах нам нужно концентрироваться не на скорости болида, а тщательно оценить его работу и определить направления для дальнейшего развития», – рассказал Комацу.

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7 комментариев
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Только занял пост, а уж солому себе стелит. удобно
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Очков не будет, ясно, понятно)
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Эх, сразу со второго конверта пошёл, так и до третьего недалеко.
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А в 25м будут готовиться к 26му и новому регламенту 🤭
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Что они там всё перестраивают .Который год уже, а результат тот же
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удачи Львовичу
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А там и новый регламент через год, нечего растрачивать ресурсы.
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