MotoGP. Марк Маркес о переходе в «Грезини»: «Не могу представлять себе, что сразу начну бороться за победы»

Маркес не думает о победах в сезон в составе «Дукати».

Восьмикратный чемпион MotoGP, который решился на уход из « », в этом сезоне будет выступать за команду «Грезини», на мотоциклах « ».

По словам , несмотря на отличную технику, он не может думать о борьбе за победы в первый же сезон в новой команде, особенно учитывая неудачи последних лет.

«Ожидания – это одно, подход к гонкам – совсем другое. То есть, понятно, что главным образом мой подход будет в том, чтобы быть как можно быстрее на трассе. И если на первых тестах я стану быстрее, то постараюсь это сделать.

Другое дело, что ожидания далеко не всегда совпадают с реальностью. Хотя понятно, что ожидания у людей очень высокие. Но как я уже сказал, в этом сценарии моей задачей будет постараться забыть обо всех этих ожидания и сосредоточиться на работе, потому что мне нужно будет сохранять спокойствие, особенно поначалу.

Но если ты спокоен – это не значит, что ты не можешь быть быстр. Конечно, мне бы хотелось оказаться быстрым, но я не могу представлять себе, что сразу начну бороться за победы, ведь последние четыре года были для меня настоящим кошмаром.

За последние два года я не выиграл ни одной гонки. При этом я прихожу в команду с таким мотоциклом, на котором два фантастических гонщика этой команды (Франческо Баньяя и Хорхе Мартин) выступают уже много лет и выиграли множество гонок и чемпионатов.

Они будут очень быстры, и у них будет мотоцикл 2024 года…тот же самый мотоцикл. Мы можем говорить о том, что у нас будут одинаковые мотоциклы, но когда ты только пришел в команду, ты не можешь заявлять, что сразу выйдешь на тот же уровень», – рассказал Маркес.

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