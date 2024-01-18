Джеймс Воулз: «За прошедший сезон Албон действительно повзрослел и выжал максимум из своей машины»

Воулз высоко оценил сезон Албона.

Руководитель « » отметил, что удалось стать настоящим лидером команды, и что коллектив остался под большим впечатлением от уровня его выступлений.

«Я знаю Алекса около восьми лет и с нетерпением ждал возможности прийти в «Уильямс», чтобы возобновить совместную работу.

Он очень быстрый гонщик, у него правильное мышление и подход – а это очень важно, чтобы добиться хорошего результата, не только для Алекса, но и вообще для любого пилота.

Думаю, если посмотреть на его выступления на дистанции прошедшего сезона, или же просто прямо и открыто поговорить с ним – вы поймете, что перед вами уже не тот гонщик, с которым я начинал работу в Бахрейне. За прошедший сезон он действительно повзрослел и выжал максимум из своей машины, в этом нет никаких сомнений.

Мы заняли седьмое место в Кубке конструкторов именно благодаря его невероятным выступлениям. Да, команда отлично поработала, собрав машину воедино, оптимизировав ее работу, но временами Алекс все равно проводил гонки, в которых удерживал позади по 4-6 машин, которые были заметно быстрее него, и которые висели у него на шее на протяжении всего заезда. Это действительно впечатляет.

Что мне нравится в Алексе – так это то, что он не перестает расти. Он продолжает взрослеть и прибавлять, и этом нам в нем очень нравится, а еще то, что он вообще не склонен к политическим играм. Он просто хочет оказаться за рулем болида и как можно быстрее поехать, вот почему у него все так хорошо получается», – рассказал Воулз.

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