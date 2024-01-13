Усэйн Болт опробовал болид «Формулы E»: «Впервые в жизни признаю, что есть что-то быстрее меня»

Теги Усэйн Болт Формула E Авто

Усэйн Болт сел за руль болида «Формулы E».

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт опробовал машину GenBeta – улучшенную версию автомобиля третьего поколения, который используется в «Формуле E» в данный момент. Ранее на GenBeta установили рекорд по скорости в помещении.

Спринтер из Ямайки проехал в болиде «Формулы E» по трассе первой гонки сезона-2023/2024 в Мехико. Заезд состоится сегодня, 13 января.

«Впервые в жизни мне легко признать, что есть что-то быстрее меня. Я впервые такое произношу. И этого больше никогда не случится», – прокомментировал новый опыт Усэйн.

Болт проехал 100 метров за 4,36 секунды. Мировой рекорд на той же дистанции для легкоатлетов, установленный им же – 9,58 секунды.

Новый рекорд скорости в помещении – 218 км/ч. Установлен болидом электро-«Формулы»: старый перебит на 50 км/ч!

Фото: сайт «Формулы E»

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