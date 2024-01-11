«Ред Булл» покажет «болид-2024» – предположительно, шоу-кар – 8 февраля (It.motorsport)

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес WEC Альпин Авто

«Ред Булл» намерен показать «новую» машину первым из топ-команд.

По информации It.motorsport.com, чемпионы «Формулы-1» назначили презентацию на 8 февраля – раньше «Феррари» и «Мерседеса». Тем не менее, журналисты подозревают, что «Ред Булл» в очередной раз продемонстрирует шоу-кар вместо реального болида.

«Будет ли это пустышка, как и в последние годы? Ответ, вероятно, «да», учитывая проваленный крэш-тест», – сообщает итальянское издание.

Также утверждается, что днем ранее – 7 февраля – большую презентацию проведет «Альпин». Французская команда покажет машину «Ф-1» и финальную версию ливреи A424 – гиперкара для чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

График презентаций болидов «Формулы-1» 2024 года

«Ред Булл» провалил крэш-тест нового болида, пока «Феррари» прошла. У чемпионов «Ф-1» проблемы?

1 комментарий
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Можно сразу шоу-кар показать и на 25 год
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