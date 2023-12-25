Зак Браун: «7-8 гонщиков будут претендовать на победу каждый уик-энд – «Ф-1» движется в этом направлении»

Браун считает, что «Формула-1» близка к появлению интриги в каждой гонке.

По версии исполнительного директора «Макларена» , противостояние с «Ред Булл» и Максом Ферстаппеном должно обостриться в обозримом будущем.

«Мы видим прекрасные третьи сегменты, даже если посмотреть на времена команд на девятой и десятой позициях. Что касается борьбы за титул, то, вероятно, набор персонажей окажется тем же, но, думаю, « » станет более конкурентной. Чуть ближе к « », где в любой момент времени на победу претендуют многие гонщики, а судьба чемпионата редко решается рано.

Если бы Макс наступил на банановую кожуру, расклады довольно сильно отличались бы в плане подиумов, вторых мест.

Я ожидаю, что борьба станет плотнее, и для нашего спорта будет здорово, если вместо такого уровня доминирования мы увидим, как семь, восемь пилотов претендуют на победу каждый уик-энд. Будет потрясающе, и, считаю, мы движемся в этом направлении.

Каждый из соперников нагоняет [«Ред Булл»] в определенный момент, в конкретный уик-энд, и я не думаю, что мы так уж далеки. Но, повторюсь, мы не знаем, когда « » прекратил [развивать машину 2023 года]. И вряд ли узнаем до следующего сезона.

« » выглядела чертовки сильно, «Мерседес» хорош по субботам, у нас случаются удачные дни, «Астон» стартовал невероятно мощно. Мне не кажется, что мы далеки от схлопывания пелотона», – признался Браун.

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