Зак Браун: «7-8 гонщиков будут претендовать на победу каждый уик-энд – «Ф-1» движется в этом направлении»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Индикар Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Зак Браун Авто

Браун считает, что «Формула-1» близка к появлению интриги в каждой гонке.

По версии исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна, противостояние с «Ред Булл» и Максом Ферстаппеном должно обостриться в обозримом будущем.

«Мы видим прекрасные третьи сегменты, даже если посмотреть на времена команд на девятой и десятой позициях. Что касается борьбы за титул, то, вероятно, набор персонажей окажется тем же, но, думаю, «Формула-1» станет более конкурентной. Чуть ближе к «Индикару», где в любой момент времени на победу претендуют многие гонщики, а судьба чемпионата редко решается рано.

Если бы Макс наступил на банановую кожуру, расклады довольно сильно отличались бы в плане подиумов, вторых мест.

Я ожидаю, что борьба станет плотнее, и для нашего спорта будет здорово, если вместо такого уровня доминирования мы увидим, как семь, восемь пилотов претендуют на победу каждый уик-энд. Будет потрясающе, и, считаю, мы движемся в этом направлении.

Каждый из соперников нагоняет [«Ред Булл»] в определенный момент, в конкретный уик-энд, и я не думаю, что мы так уж далеки. Но, повторюсь, мы не знаем, когда «Ред Булл» прекратил [развивать машину 2023 года]. И вряд ли узнаем до следующего сезона.

«Феррари» выглядела чертовки сильно, «Мерседес» хорош по субботам, у нас случаются удачные дни, «Астон» стартовал невероятно мощно. Мне не кажется, что мы далеки от схлопывания пелотона», – признался Браун.

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5 комментариев
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Я пропустил, там Ред Булл будет 7-8 машин теперь выставлять?
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Только Шарль Леклер будет претендовать на победы в будущих сезонах. Если кто-то другой победит, то это просто стечение обстоятельств.
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7-8… тут 2 за счастье, а уж 3 то вообще
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