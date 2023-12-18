Флавио Бриаторе: «К сожалению, Ферстаппен немного испортил этот чемпионат. Надеюсь, следующий сезон будет интереснее»

Теги Флавио Бриаторе Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Рено Макс Ферстаппен Авто

Бриаторе надеется на более интересный сезон-2024 в «Формуле-1».

По словам бывшего руководителя «Рено», доминирование Макса Ферстаппена немного испортило прошедший чемпионат, и если еще один сезон пройдет похожим образом, зрители начнут окончательно терять интерес к «Формуле-1».

При этом Флавио отметил, что не стоит умалять заслуг Ферстаппена, который демонстрирует по-настоящему выдающийся уровень выступлений.

«К сожалению, Макс Ферстаппен немного испортил этот чемпионат. Надеюсь, следующий сезон будет интереснее, потому что в противном случае люди перестанут получать удовольствие от гонок. Но да, в данный момент у «Ред Булл» есть такое преимущество, отыграть которое конкурентам будет очень непросто.

Команда «Ред Булл» невероятно сильна, а Макс Ферстаппен все делает правильно и не ошибается. Макс действительно выдающийся гонщик. Он является единым целым со своим болидом – особенно если сравнить с Серхио Переса, в распоряжении которого есть такая же машина. И на примере Ферстаппена вы видите, какую разницу способен делать гонщик. Но я надеюсь, что следующий сезон будет интереснее.

И ради всех итальянских болельщиков я надеюсь, что «Феррари» наконец-то вернется в борьбу, хотя выиграть титул им будет невероятно трудно», – рассказал Бриаторе.

Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже

2 комментария
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Точно Ферстаппен испортил?А Хэмильтон в одну калитку выигрывал нормально было?Делайте машину и вперёд за победами.Не парите косяки на питстопе ,тактически не проигрывайте и всё получится.Дерзайте ,а не завидуйте.
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