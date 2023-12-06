Макс Ферстаппен о недовольстве Гран-при Лас-Вегаса: «На месте владельцев «Ф-1» я бы тоже не стал слушать гонщиков»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Ферстаппен не стал бы слушать гонщиков сам будучи владельцем «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» высказался на тему недовольства многих – и его самого в том числе, – слишком плотным расписанием в концовке сезона.

Наибольшие претензии вызвало то, что два финальных этапа сезона – в Лас-Вегасе и Абу-Даби, – были проведены подряд, без недельного перерыва.

К самому Гран-при Лас-Вегаса у Ферстаппена также возникали претензии, поскольку трехкратный чемпион неоднократно высказывал мысль, что этап в первую очередь является шоу, а не спортивным соревнованием.

Ответил Ферстаппен и на возражения, что подобные этапы нужны для экономического роста «Формулы-1» и повышения популярности серии.

«Ну, моя зарплата ведь не зависит напрямую от роста «Формулы-1». При этом я прекрасно понимаю позицию «Формулы-1» в данном вопросе – ведь на ситуацию можно взглянуть с двух сторон: с точки зрения спорта и точки зрения бизнеса.

И я все это прекрасно понимаю. Я лишь выражаю свою точку зрения по поводу спортивной составляющей конкретного Гран-при. Мы все не акционеры, так что я просто занимаюсь своим делом, а они занимаются своим.

И не месте владельцев я бы сделал то же самое – и не стал бы слушать гонщиков. Ведь это мой спорт я буду делать с ним то, что считаю нужным – опять же, если бы я был на их месте. Просто когда мне задают подобные вопросы, я стараюсь отвечать на них максимально честно», – рассказал Ферстаппен.

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2 комментария
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Макс мне кажется никого не слушает :)
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