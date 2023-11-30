Технический директор «Уильямса»: «Мы должны ворваться в топ-3 через 2-4 года и в итоге стать претендентами на титул. Считаю, это возможно»

Теги Феррари Макларен Рон Деннис Уильямс Формула-1 Пэт Фрай Авто

Фрай намерен сделать «Уильямс» командой чемпионского уровня.

Технический директор «Уильямса» Пэт Фрай описал задачи, стоящие перед коллективом на ближайшие годы.

«Больше всего в этой работе меня вдохновляет тот факт, что правление полностью нацелено движение вперед. Оно готово вкладываться в строительство команды. Возрождение британской легенды – это здорово.

Коллектив определяют четыре вещи. Это люди, инструменты, методы и, самое главное, командный дух. Надо создать культуру, которая позволяет рисковать. Ты должен быть смелым, но в то же время всем необходимо работать сообща. Мы будем допускать ошибки. Любая команда ошибается, когда изо всех сил стремится к вершине. Мы все должны поддерживать друг друга.

Конечная цель – стать претендентами на титул. Через два, три, четыре года мы должны вступить в борьбу и ворваться в топ-3. Это тяжелая задача, учитывая, откуда мы стартуем, но, считаю, все возможно.

Я поработал с Роном [Деннисом в «Макларене»] и в «Феррари», где празднуют победы и никакой другой результат, и перенял такой настрой. Мы должны сделать так, чтобы эта команда снова побеждала», – сказал Фрай.

В 2023 году «Уильямс» занял седьмое место в Кубке конструкторов – это лучший результат команды с 2017-го.

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2 комментария
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MinkoffS
Ага, флаг в руки! Там ещё Рено через сто гонок за титул собиралось бороться, им тоже где-то два года осталось. Будете вместе бороться. А третий - Астон Мартин.
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Minuvert
Ну если ставку сделают на американский "талант", то ждать придётся не 2-4 года, а 24
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