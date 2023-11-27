Фернандо Алонсо: «Четвертое место в личном зачете кажется чем-то нереальным. Это исторический сезон и для «Астон Мартин», и для меня»

Алонсо остался доволен итогом сезона-2023.

Пилот «Астон Мартин», оценивая выступления команды в прошедшем чемпиона после финиша -Даби, признал то, что перед началом сезона коллектив не мог и подумать о таком результате.

Команда «Астон Мартин» закончила чемпионат на 5-й позиции, а занял 4-е место в личном зачете, при равенстве очков опередив по дополнительным показателям.

При этом Алонсо признал, что учитывая потенциал болида команда могла бы рассчитывать на большее.

«Пятое место в Кубке конструкторов – это немного болезненный результат, поскольку я думаю, что на самом деле мы были лучше. В начале сезона мы определенно надеялись на большее.

При этом четвертое место в личном зачете кажется чем-то нереальным – как и борьба с теми ребятами, с которыми мы могли бороться. На самом деле, если команда занимает пятое место в Кубке конструкторов, то гонщики в личном зачете находятся на 9-10 местах. Так что да, это был сезон мечты для многих людей в «Астон Мартин», в том числе для меня.

Вообще это исторический сезон и для « », и для меня лично. Восемь подиумов, больше 200 набранных очков, почти 300 очков для команды – мне кажется, 12 месяцев назад такие результаты были для нас чем-то немыслимым.

Вообще, когда я увидел Леклера на втором месте на финише гонки, то подумал, что в чемпионате он окажется выше меня. Может быть, у него больше третьих мест, чем вторых. Не знаю», – рассказал Алонсо.

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