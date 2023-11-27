Фернандо Алонсо: «Четвертое место в личном зачете кажется чем-то нереальным. Это исторический сезон и для «Астон Мартин», и для меня»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Гран-при Абу-Даби Формула-1 Астон Мартин Шарль Леклер Авто

Алонсо остался доволен итогом сезона-2023.

Пилот «Астон Мартин», оценивая выступления команды в прошедшем чемпиона после финиша Гран-при Абу-Даби, признал то, что перед началом сезона коллектив не мог и подумать о таком результате.

Команда «Астон Мартин» закончила чемпионат на 5-й позиции, а Фернандо Алонсо занял 4-е место в личном зачете, при равенстве очков опередив Шарля Леклера по дополнительным показателям.

При этом Алонсо признал, что учитывая потенциал болида команда могла бы рассчитывать на большее.

«Пятое место в Кубке конструкторов – это немного болезненный результат, поскольку я думаю, что на самом деле мы были лучше. В начале сезона мы определенно надеялись на большее.

При этом четвертое место в личном зачете кажется чем-то нереальным – как и борьба с теми ребятами, с которыми мы могли бороться. На самом деле, если команда занимает пятое место в Кубке конструкторов, то гонщики в личном зачете находятся на 9-10 местах. Так что да, это был сезон мечты для многих людей в «Астон Мартин», в том числе для меня.

Вообще это исторический сезон и для «Астон Мартин», и для меня лично. Восемь подиумов, больше 200 набранных очков, почти 300 очков для команды – мне кажется, 12 месяцев назад такие результаты были для нас чем-то немыслимым.

Вообще, когда я увидел Леклера на втором месте на финише гонки, то подумал, что в чемпионате он окажется выше меня. Может быть, у него больше третьих мест, чем вторых. Не знаю», – рассказал Алонсо.

Алонсо сбросил Хэмилтона хитрым брейктестом, Льюис пожаловался, судьи даже не стали расследовать! Что это было?

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Тут даже расписывать ничего не надо, команда 5-я в общем зачёте, Алонсо в ЛЗ 4-й. Уникум да и только, счастье Ферстаппена, что его напарник перец, а не Фернандо Алонсо.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бндэщ
Конечно команде должно быть немного обидно за то, что один ее пилот 4 в личном, а второй не очень постарался для командного, мягко говоря. Рад за Астон Мартин и рад за Фернандо - он полностью заслужил заработанный личный результат и имеет полное право сетовать на не самый подходящий результат для команды.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Грожан
Ответ бндэщ
Конечно команде должно быть немного обидно за то, что один ее пилот 4 в личном, а второй не очень постарался для командного, мягко говоря. Рад за Астон Мартин и рад за Фернандо - он полностью заслужил заработанный личный результат и имеет полное право сетовать на не самый подходящий результат для команды.
То что они пятый им не сильно важно, учитывая что они смогут работать больше в трубе. Плюс Стролл вначале сезона ехал первые гонки после травмы, а в конце когда наконец вернулся в колею, машина уже не была так хороша. Да и Алонсо не просто пилот, а гонщик экстракласса которому ну не суперзазорно проиграть. Алонсо если доедет до 25 может и побеждать таки сможет с Астоном...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigpar
Хорош. Супер-сезон от Ало. Смотреть было одно удовольствие. Надеюсь на такой же сезон и в следующем году, что будет уже для Астон Маритна куда сложнее.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anat0lievich
Спасибо деду за сезон!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
индийский огурчик
похоже что пока есть ферстаппен и алонсо с хэмом, эти молодые почувствуют свой первый титул уже немолодыми
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
golubovich
Благодарность Фернандо за позитивный сезон! Ах, какая "вишенка на торте" Этот хитрый брейктест, просто красота!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий