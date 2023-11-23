Патрисио О’Уорд будет резервным пилотом «Макларена» в сезоне-2024

О’Уорд в сезоне-2024 будет резервным пилотом «Макларена».

Выступающий в «Индикаре» в составе «Эрроу-Макларен» О’Уорд проведет за « » 1-ю практику перед Гран-при Абу-Даби. А позже выступит за команду на пост-сезонных тестах.

О’Уорд завершил сезон в « » на 4-й позиции. На позиции резервного пилота «Макларена» мексиканец заменит Алекса Палоу.

Также в рамках соглашения с «Мерседесом» и «Астон Мартин» в «Макларене», в случае необходимости, могут пользоваться услугами резервистов их команд – Мика Шумахера и Фелипе Друговича.

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