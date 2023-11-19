Ланс Стролл о прорыве с 19-го на 5-е: «Прекрасный первый круг, отличная гонка. Получил большое удовольствие»

Теги Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Гран-при Лас-Вегаса Авто

Стролл рассказал, как сумел прорваться с 19-го места в Лас-Вегасе.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл отыграл 14 позиций на Гран-при Лас-Вегаса, финишировав пятым после старта 19-м.

«Счастлив ли я? Конечно, было очень весело. Прекрасный первый круг, и ощущения в болиде отличные. Я получил большое удовольствие.

Вчерашний день сложился очень тяжело. Мы оказалась не очень быстрыми, а еще потеряли пять позиций из-за штрафа и были вынуждены стартовать с 19-го места. Я не думал, что получится многое извлечь из такой ситуации.

Но сегодня машина была очень быстрой – куда более быстрой, чем в квалификации. Мы просто разобрались с некоторыми ребятами на первом круге, а затем провели отличную гонку», – сообщил Стролл.

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9 комментариев

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Михаил Пивненко
Driver of the day на мой взгляд. Не скрою, что в хаосе первого поворота мне показалось, что развернуло Ланса, а Фернандо так и едет на девятом месте. Феноменальный первый круг!
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Minuvert
Если б не штраф в 5 позиций вчера, то был бы первый)
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Фанат спорта01
но никто даже не обратил внимание.
если бы Фернандо так прорвался начали бы его превозносить.
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+6
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Paninaro
Хорошая гонка. ТЭннис подождёт.
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checker
Пожалуй, лучшая гонка Ланса в сезоне
+1
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Simon Petrikov
Цуноду давай, что он про команду расскажет
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Роман Грожан
Ленс был в гоночной струе сегодня, форма хорошая вернулась к нему, плюс капелька везение. Но темп был хорош, повезло б чуть больше, даже подиум был бы.
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buffer
Лэнс респект
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Ser Gradov
Хоть кто-то в Астоне нормально ездит
трол.джпг
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