Ланс Стролл о прорыве с 19-го на 5-е: «Прекрасный первый круг, отличная гонка. Получил большое удовольствие»

Стролл рассказал, как сумел прорваться с 19-го места в Лас-Вегасе.

Пилот « » отыграл 14 позиций на Гран-при Лас-Вегаса, финишировав пятым после старта 19-м.

«Счастлив ли я? Конечно, было очень весело. Прекрасный первый круг, и ощущения в болиде отличные. Я получил большое удовольствие.

Вчерашний день сложился очень тяжело. Мы оказалась не очень быстрыми, а еще потеряли пять позиций из-за штрафа и были вынуждены стартовать с 19-го места. Я не думал, что получится многое извлечь из такой ситуации.

Но сегодня машина была очень быстрой – куда более быстрой, чем в квалификации. Мы просто разобрались с некоторыми ребятами на первом круге, а затем провели отличную гонку», – сообщил Стролл.

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