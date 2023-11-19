Ланс Стролл о прорыве с 19-го на 5-е: «Прекрасный первый круг, отличная гонка. Получил большое удовольствие»
Стролл рассказал, как сумел прорваться с 19-го места в Лас-Вегасе.
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл отыграл 14 позиций на Гран-при Лас-Вегаса, финишировав пятым после старта 19-м.
«Счастлив ли я? Конечно, было очень весело. Прекрасный первый круг, и ощущения в болиде отличные. Я получил большое удовольствие.
Вчерашний день сложился очень тяжело. Мы оказалась не очень быстрыми, а еще потеряли пять позиций из-за штрафа и были вынуждены стартовать с 19-го места. Я не думал, что получится многое извлечь из такой ситуации.
Но сегодня машина была очень быстрой – куда более быстрой, чем в квалификации. Мы просто разобрались с некоторыми ребятами на первом круге, а затем провели отличную гонку», – сообщил Стролл.
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если бы Фернандо так прорвался начали бы его превозносить.
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