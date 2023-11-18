Алекс Албон: «Авария в 3-й практике немного подорвала мою уверенность, но я рад, что мы хорошо провели квалификацию»

Албон остался доволен выступлением в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « », несмотря на трудности в работе на торможениях, сумел пробиться в третий сегмент и в итоге показал 6-е время (стартовать будет 5-м после штрафа Сайнса).

«Летом мы прошли через множество гонок, где погода была очень жаркой, и заметили, что с каждым разом становились все медленнее.

И здесь нам тоже было непросто. В третьей практике у меня случилась авария, которая немного подорвала мою уверенность в себе за рулем болида. На протяжении всего уик-энда у меня были трудности при работе на торможениях, а торможения на этой трассе играют ключевую роль.

Тем не менее, постепенно, по мере прохождения квалификации, мы понемногу улучшали работу болида. Трасса была холодной, максимальная скорость на прямых здесь очень важна, так что этот трек всегда неплохо нам подходил. При этом такой результат усиливает давление на команду, увеличивает ответственность, но я рад, что мы хорошо провели квалификацию», – рассказал .

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