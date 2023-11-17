Кристиан Хорнер о недовольстве Ферстаппена этапом в Лас-Вегасе: «Макс – пилот. Он ненавидит всю помпезность и #####»

Хорнер объяснил, почему Ферстаппен недоволен Гран-при Лас-Вегаса.

Ранее пилот «Ред Булл» несколько раз критически высказался о новом этапе «Ф-1». В частности, он рассказал, что чувствовал себя «клоуном» во время церемонии открытия Гран-при.

«Вам нужно понять, что Макс – пилот. Он ненавидит всю помпезность и ##### [ерунду], присущие жизни и работе гонщика. Он просто хочет пилотировать. Он не жаждет славы, или лести, или чего-то в этом роде. Я думаю, ему просто некомфортно из-за, если хотите, элементов шоу-бизнеса, которые есть в этой гонке», – сказал шеф « ».

«Выглядишь как клоун на церемонии открытия. 99 процентов шоу и один процент спорта». Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса

Промоутер Гран-при Лас-Вегаса о том, что Ферстаппен почувствовал себя «клоуном»: «Дерзко. Может, Макс нервничает»