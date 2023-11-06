Юки Цунода о технической проблеме: «Шанс обогнать Хэмилтона был высоким, обидно за «Альфа Таури»
Технические трудности помешали Цуноде выступить еще более впечатляюще.
«Альфа Таури» подтвердила, что Юки Цунода испытывал проблемы со сцеплением на заключительной стадии Гран-при Сан-Паулу. Японский пилот стартовал с 16-го места (фактически с 15-го из-за схода Шарля Леклера из «Феррари» на прогревочном круге) и финишировал девятым. Ранее Юки стал шестым в спринте.
«Безусловно, я мог добиться большего. Обидно за команду. В конце я не мог атаковать на полную по нескольким причинам.
Тем не менее, с 15-й позиции поднялся на девятую – хороший результат. Команда сработала здорово.
Не знаю насчет Пьера [Гасли], но шанс [обогнать] Льюиса [Хэмилтона] был довольно высоким», – заявил Цунода.
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