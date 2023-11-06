Юки Цунода о технической проблеме: «Шанс обогнать Хэмилтона был высоким, обидно за «Альфа Таури»

Теги Гран-при Бразилии Феррари Льюис Хэмилтон Альфа Таури Формула-1 Пьер Гасли Шарль Леклер Юки Цунода Авто

Технические трудности помешали Цуноде выступить еще более впечатляюще.

«Альфа Таури» подтвердила, что Юки Цунода испытывал проблемы со сцеплением на заключительной стадии Гран-при Сан-Паулу. Японский пилот стартовал с 16-го места (фактически с 15-го из-за схода Шарля Леклера из «Феррари» на прогревочном круге) и финишировал девятым. Ранее Юки стал шестым в спринте.

«Безусловно, я мог добиться большего. Обидно за команду. В конце я не мог атаковать на полную по нескольким причинам.

Тем не менее, с 15-й позиции поднялся на девятую – хороший результат. Команда сработала здорово.

Не знаю насчет Пьера [Гасли], но шанс [обогнать] Льюиса [Хэмилтона] был довольно высоким», – заявил Цунода.

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1 комментарий

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Bzz Pvz
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Дожили. Бездарнейший японишка на Альфа Таури жалуется, что не может обогнать великого Льюиса на Мерседесе. Как же сильно мерс за годы скатился….
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