Кристиан Хорнер: «Не ожидал, что дождь будет по-библейски мощным»

Хорнер поделился впечатлениями от квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Квалификация в завершилась досрочно из-за начавшейся грозы. По итогу взял поул, а его напарник стал девятым.

«Мы знали, что начнется ливень. Я не ожидал, что он будет по-библейски мощным. Хорошо, что мы успели собрать круг. Чеко не повезло с желтым флагом из-за [Оскара] Пиастри, но подобное случается», – сказал .

Кроме того, шеф « » прокомментировал слова Ферстаппена: по ходу первого сегмента пилот сравнил свой болид с кенгуру из-за подпрыгиваний: «Это был очень быстрый кенгуру».

Также Кристиан поделился ожиданиями от воскресной гонки:

«Что ж, я могу только надеяться [на то, что Макс оторвется от соперников уже на старте]. Но здесь всегда получается гонка, полная конкуренции. Так что ничего нельзя принимать как должное».

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й