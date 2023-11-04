Кристиан Хорнер: «Не ожидал, что дождь будет по-библейски мощным»

Теги Гран-при Бразилии Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Хорнер поделился впечатлениями от квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Квалификация в Бразилии завершилась досрочно из-за начавшейся грозы. По итогу Макс Ферстаппен взял поул, а его напарник Серхио Перес стал девятым.

«Мы знали, что начнется ливень. Я не ожидал, что он будет по-библейски мощным. Хорошо, что мы успели собрать круг. Чеко не повезло с желтым флагом из-за [Оскара] Пиастри, но подобное случается», – сказал Хорнер.

Кроме того, шеф «Ред Булл» прокомментировал слова Ферстаппена: по ходу первого сегмента пилот сравнил свой болид с кенгуру из-за подпрыгиваний: «Это был очень быстрый кенгуру».

Также Кристиан поделился ожиданиями от воскресной гонки:

«Что ж, я могу только надеяться [на то, что Макс оторвется от соперников уже на старте]. Но здесь всегда получается гонка, полная конкуренции. Так что ничего нельзя принимать как должное».  

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й

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