Макс Ферстаппен: «В квалификации все были очень близки по темпу. Я ожидаю того же в гонке»

Макс Ферстаппен считает, что в Сан-Паулу все решит работа с шинами.

Третий сегмент квалификации к Гран-при Сан-Паулу завершился досрочно из-за начавшейся грозы. Благодаря этому Ферстаппен взял поул после первой попытки.

«Мы не знали, когда она [гроза] начнется в квалификации – но мы думали об этом. Это, конечно, безумная погода.

Я побеседовал с Шарлем [ ] о том, что наши круги по ощущениям вышли ужасными. Но не знаю. Думаю, ветер начал меняться и стал очень сильным. Из-за этого мы потеряли много времени на круге. На последнем круге все вышло довольно суматошно.

Кажется, что все [в пелотоне] очень близки по темпу. Это было заметно уже в квалификации. Я ожидаю того же в гонке. Здесь довольно сильный износ шин, так что все решит работа с ними.

В прошлом году у нас с этим не сложилось, но, думаю, в этом мы справимся лучше», – сказал пилот « ».

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й