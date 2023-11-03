Гран-при Сан-Паулу останется в «Ф-1» до 2030 года
«Формула-1» объявила о пятилетнем продлении контракта на проведение Гран-при Сан-Паулу.
Серия продолжит приезжать в Бразилию как минимум до 2030 года включительно.
Гонки «Ф-1» в Интерлагосе проводятся с 1973 года. В следующем сезоне этап на трассе Жозе Карлуса Пасе состоится 1-3 ноября.
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