Гран-при Сан-Паулу останется в «Ф-1» до 2030 года

Теги Гран-при Бразилии трассы Формула-1 Авто

«Формула-1» объявила о пятилетнем продлении контракта на проведение Гран-при Сан-Паулу.

Серия продолжит приезжать в Бразилию как минимум до 2030 года включительно.

Гонки «Ф-1» в Интерлагосе проводятся с 1973 года. В следующем сезоне этап на трассе Жозе Карлуса Пасе состоится 1-3 ноября.

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2 комментария

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Эдуард Мансуров
Хорошая новость
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dw4xbhdgb8
Но бельгия лишь до 25🤡
+2
0
+2
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