Гран-при Сан-Паулу останется в «Ф-1» до 2030 года

« » объявила о пятилетнем продлении контракта на проведение Гран-при Сан-Паулу.

Серия продолжит приезжать в Бразилию как минимум до 2030 года включительно.

Гонки «Ф-1» в Интерлагосе проводятся с 1973 года. В следующем сезоне этап на трассе Жозе Карлуса Пасе состоится 1-3 ноября.

Сколько зарабатывают команды «Ф-1»: самая богатая, чемпион, середняк, аутсайдер, игрушка миллиардера

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