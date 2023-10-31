Гельмут Марко: «Поспорил с инженером Ферстаппена о лидере после первого поворота Гран-при Мехико и выиграл»

Гельмут Марко рассказал о пари, которое заключил перед стартом Гран-при Мехико.

Советник « » поспорил с Джанпьеро Ламбьязе, гоночным инженером . Марко поставил на то, что нидерландец, стартовавший третьим, станет лидером в первом повороте.

«Макс все сделал правильно, его старт – шедевр.

Я поспорил с Джанпьеро Ламбьязе о лидере после первого поворота. Джи-Пи проиграл пари. С Максом я больше не спорю, а я Джи-Пи – спорю. Это было второе пари, и я дважды выиграл.

Благодаря хорошему старту Макс мог вести свою гонку. Он все контролировал – как всегда. Красные флаги появились в неподходящий для нас момент. Думаю, без красных флагов наше доминирование было бы еще более впечатляющим. У Макса был лишний комплект «харда» в сравнении со всеми остальными пилотами, поэтому нам немного не повезло с красными флагами», – заявил Марко.

Гельмут также поделился ожиданиями от Гран-при Сан-Паулу:

«Уик-энд пройдет со спринтом, и в прошлом году мы там проиграли. Нужно сразу же найти верные решения в практике, это главное.

Кроме того, Хэмилтон зачастую очень быстр на этой трассе».

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