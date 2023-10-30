Макс Ферстаппен: «Мы проводим невероятный сезон»

Ферстаппен остался доволен победой в Мексике.

Пилот « », подводя итоги Гран-при Мехико, отметил тот факт, что победа досталась команде даже при не оптимальной стратегии.

«Это невероятно. Да, конечно, Чеко сошел уже на первом круге, но трибуны продолжали нас поддерживать, это фантастика.

Мы проводим невероятный сезон. Сегодня мы стартовали третьими, но у нас был невероятный темп.

Мы попробовали использовать альтернативную стратегию, действуя иначе, чем все остальные, но из-за красных флагов мы, к сожалению, не смогли ее использовать. Тем не менее, на жестких шинах мы смотрелись очень сильно», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл в Мексике и обновил рекорд по победам в сезоне (теперь их 16)