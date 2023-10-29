Кристиан Хорнер: «Нас ждет очень интересная стратегическая гонка»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гран-при Мексики Авто

Кристиан Хорнер рассказал о шансах команды на Гран-при Мехико.

Руководитель «Ред Булл» отметил, что ключевую роль сыграет стратегия.

«Думаю, нас ждет очень интересная стратегическая гонка. Здесь традиционно преобладает тактика с одним пит-стопом. С учетом того, что в этом году вся линейка шин стала на одну ступень мягче по составу, задача беречь шины будет непростой.

Думаю, в начале гонки многие будут стремиться контролировать свой темп. Все будут стараться ехать как можно быстрее, не убивая свои шины. Работа с тормозами и охлаждением в грязном воздухе будет трудной задачей, но я думаю, что мы справимся», – рассказал Хорнер.

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