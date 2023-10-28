Алекс Албон: «Должны хотя бы побороться за попадание в третий сегмент квалификации»

Албон нацелен на борьбу за третий сегмент квалификации в Мексике.

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Мехико, оценив перспективы команды.

Первую практику Албон неожиданно закончил со вторым временем, однако во второй практике проехал быстрый круг раньше многих других пилотов, и в итоге откатился на 14-ю позицию.

«Не думаю, что во второй практике мы были медленными. Но да, в первой практике мне удался отличный круг. Мы смотримся лучше, чем ожидалось, но мне кажется, что нам просто сразу удалось попасть в настройки, и машина хорошо заработала с самого первого круга, в то время как другим командам потребовалось чуть больше времени, чтобы набрать скорость.

Во второй практике мы были достаточно быстры на тестовых шинах, а вот мой круг на «софте» получился не очень хорошим. На этой трассе никто не испытывает приятных ощущений, если машине не хватает прижимной силы – потому что ты начинаешь скользить.

Тем не менее, сравнивая один сезон с другим, мы сделали большой шаг вперед. Так что посмотрим, что будет в субботу. Не думаю, что в квалификации мы попадем в топ-5 или топ-10, но хотя бы побороться за попадание в третий сегмент мы все же должны», – рассказал .

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