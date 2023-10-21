Зак Браун: «Пиастри демонстрирует все признаки потенциального чемпиона «Формулы-1»
Зак Браун высоко оценил перспективы Пиастри в «Формуле-1».
По словам исполнительного директора «Макларена», он уверен в том, что в Пиастри есть все задатки будущего чемпиона.
«Каким я вижу Пиастри через пять лет? Более опытным. Он уже невероятно быстр, уже достаточно взрослый и очень техничный гонщик. И очень спокойный. То есть он обладает всеми качествами, которые вы хотите видеть в новичке – только вот происходит это далеко не каждый раз.
Ясно, что у него фантастическая скорость. И я подозреваю, что его гоночное мастерство и умение работать с шинами с опытом будут становиться все лучше и лучше.
Думаю, люди также забывают, что ко всему прочему Оскар в прошлом сезоне вообще не участвовал в гонках. Хотя я не думаю, что за год его гоночные навыки сильно заржавели. В целом, как мне кажется, он демонстрирует все признаки того, что потенциально может стать чемпионом «Формулы-1» в будущем», – рассказал Браун.
Редкая поломка робота Ферстаппена: дважды махнул мимо поворота и только 6-й в квале!
Ландо думаю не в восторге от таких высказываний
Заку лучше было бы ответить что у нас 2 классных пилота , которые со временем могут стать чемпионами