Зак Браун: «Пиастри демонстрирует все признаки потенциального чемпиона «Формулы-1»

Теги Макларен Формула-1 Зак Браун Оскар Пиастри Авто

Зак Браун высоко оценил перспективы Пиастри в «Формуле-1».

По словам исполнительного директора «Макларена», он уверен в том, что в Пиастри есть все задатки будущего чемпиона.

«Каким я вижу Пиастри через пять лет? Более опытным. Он уже невероятно быстр, уже достаточно взрослый и очень техничный гонщик. И очень спокойный. То есть он обладает всеми качествами, которые вы хотите видеть в новичке – только вот происходит это далеко не каждый раз.

Ясно, что у него фантастическая скорость. И я подозреваю, что его гоночное мастерство и умение работать с шинами с опытом будут становиться все лучше и лучше.

Думаю, люди также забывают, что ко всему прочему Оскар в прошлом сезоне вообще не участвовал в гонках. Хотя я не думаю, что за год его гоночные навыки сильно заржавели. В целом, как мне кажется, он демонстрирует все признаки того, что потенциально может стать чемпионом «Формулы-1» в будущем», – рассказал Браун.

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3 комментария

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melmi
Чем больше таких речей -тем больше шансов что в будущем испортится атмосфера у Маков
Ландо думаю не в восторге от таких высказываний
Заку лучше было бы ответить что у нас 2 классных пилота , которые со временем могут стать чемпионами
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Bzz Pvz
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На таком макларене и саржент бы что-то показывал🤣🤣 Говорить о потенциале пилота, который с ходу катается на лучшем болиде в Ф1(лучше редбулов, феррари и прочих) - неправильно
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Марат Кагин
Ответ melmi
Чем больше таких речей -тем больше шансов что в будущем испортится атмосфера у Маков Ландо думаю не в восторге от таких высказываний Заку лучше было бы ответить что у нас 2 классных пилота , которые со временем могут стать чемпионами
ландо думает как бы пересесть в рб, подозреваю
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