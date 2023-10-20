Даниэль Риккардо: «Уверен, если Лоусон продолжит делать то, что делает, то обязательно найдет свой путь в «Формуле-1»

Риккардо уверен в попадании Лоусона в «Формулу-1» в будущем.

По словам пилота « », Лоусон хорошо проявил себя, заменяя австралийца – который был вынужден пропустить пять Гран-при из-за перелома запясться.

При этом в следующем сезоне Лоусон должен провести в качестве резервного пилота « ».

« отлично поработал, вне всяких сомнений. Если говорить о том, что в данный момент у него, скажем так, нет места (в «Ф-1») в следующем году, то нужно отметить, что он молод – то есть он явно не находится в конце своей карьеры, наоборот, он находится в ее начале, так что ему нужно просто продолжать помогать команде и не опускать руки.

Он отлично поработал, получил возможность и воспользовался ей, и если он продолжит двигаться тем же курсом, его время еще обязательно придет.

Как гонщикам, нам всегда кажется, что мы готовы ко всему, мы верим в себя и удивляемся, почему нас еще никуда не позвали? Твоя карьера может быть очень долгой, и она не закончится только потому, что ты не получил место на сезон-2024.

То есть, он еще очень молод. Ему 21 год или около того. Уверен, если он продолжить делать то, что делает, то обязательно найдет свой путь в «Формулу-1», – рассказал .

В «Ф-1» задрали максимальные штрафы вчетверо – до миллиона евро! Гонщики ошеломлены