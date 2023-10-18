Джеймс Эллисон: «Обновленное днище болида должно позволить «Мерседесу» стать быстрее на 0,1 секунды на круге»

В «Мерседесе» стремятся прервать доминирование «Ред Булл» в «Ф-1».

По словам технического директора « » , в команде сейчас в полной мере уверены в правильном выборе концепции развития болида.

При этом Эллисон признал, что команда не может быть уверена в том, что успеет прервать победную серию « » до 2026 года, когда в «Ф-1» вступит в силу новый технический регламент.

«Мы уверены в правильности того пути, которым мы решили идти при подготовке к следующему сезону. При этом открытым остается следующий вопрос: с учетом того, что мы точно знаем, каким путем движемся, сможем ли пройти его достаточно быстро, чтобы успеть прервать доминирование «Ред Булл»? Это вызов для нашей команды.

Обновленное днище должно хорошо проявить себя в оставшихся гонках сезона и позволить болиду стать быстрее где-то на 0,1 секунды на круге. Мы считаем, что новое днище поможет нам сделать неплохой шаг вперед. Помимо прочего, обновление должно снизить интенсивность галопирования болида», – рассказал Эллисон.

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