Ален Прост: «Ферстаппен стремится к совершенству. И для соперников это плохой знак – ведь в ближайшее время он не собирается останавливаться»

Теги Ален Прост Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ален Прост уверен в дальнейшем прогрессе Ферстаппена в «Формуле-1».

Четырехкратный чемпион серии считает, что сражение за титул против Льюиса Хэмилтона в 2021 году по-настоящему закалило Ферстаппена, и Макс со временем превратился в гонщика без слабых мест.

«Лишь немногим великим гонщикам удавалось стать многократными чемпионами «Формулы-1». Что делает Макса настолько сильным гонщиком – так это умение постоянно развиваться и при этом никогда не сдаваться. Он всегда хочет большего. Вне всяких сомнений, он с успехом достиг цели и превратился в действительно классного гонщика. Но что делает его в моих глазах еще лучше – так это то, что он научился быть единым целым с этим спортом и со своей командой. Он каждый день стремится к совершенству.

В то время как Макс (который со злости или расстройства мог допустить ошибку и попасть в аварию) окончательно исчез после сезона-2021, после великолепного сражения с Льюисом Хэмилтоном. Я не будут говорить о спорном финале сезона на Гран-при Абу-Даби, а скажу о том, как Макс и его команда сплотились в борьбе с «Мерседесом» по ходу того сезона.

Первый титул сделал Макса сильнее. И с тех пор он успокоился – за исключением его стремления к совершенству. И для соперников Макса это плохой знак, потому что в ближайшее время он явно не собирается останавливаться. Не думаю, что в два ближайших года, с прежним техническим регламентом, что-то сильно изменится. Да и с сезона-2026 – ведь и Макс, и его команда очень талантливы, – тоже, они будут готовы к новому вызову и будут как минимум бороться за титул», – рассказал Прост.

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9 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Ньюи шедевр не создаст и всё стремление остановится. Это случилось со всеми: Шуми, Палец, Великая Алонса, Превозмогатель. Этот не исключение из правил, а простая закономерность. Никогда не будет чемпиона на ведре, побеждает именно тандем Макса и Быков…но ни как ни 1 Макс.
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Donbass
Ответ Великий Алонсо
Ты как всегда права 👍
Сама себя лайкаешь? ЛОЛ
+3
-3
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Donbass
Ответ Роман
В 2021 на самовозке то есть был? Вот дела))
Маси поспособствовал своим ноу-хау трактованием правил и подарил ему титул.
+3
-3
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