Юниор «Феррари» Бермэн выступит за «Хаас» в двух практиках «Ф-1»

Гонщик программы « » Оливер Бермэн сядет за руль машины «Формулы-1» в рамках гоночного уик-энда.

«Хаас» объявил о том, что пилот «Премы» в «Формуле-2» проведет две пятничные практики в кокпите VF-23 – перед Гран-при Мехико (27 октября) и (24 ноября).

18-летний британец занимает шестую строчку в текущем розыгрыше «Ф-2». В 2021 году Бермэн стал чемпионом немецкой и итальянской «Формул-4», в прошлом сезоне финишировал третьим в «Формуле-3».

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