Макс Ферстаппен: «Как спортсмен ты хорошо понимаешь, что проигрываешь ты гораздо чаще, чем выигрываешь»

Ферстаппен объяснил причины радости от каждой победы в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл», оценивая успешность нынешнего сезона, отметил тот факт, что не обращает внимания на рекорды и просто старается выжимать максимум из каждой возможности.

По словам , он понимает, что ситуация в чемпионате может измениться уже в следующем сезоне.

«Я люблю свою работу, но не схожу по ней с ума. И не задаю себе слишком много вопросов. Я воспринимаю вещи такими, как они есть.

Я не вижу смысла думать о таких вещах, как оценка себя. Я просто хочу выступать на максимуме своих возможностей каждый раз, когда оказываюсь за рулем болида. И если это значит, что со временем я побью парочку рекордов – ну, отлично, но это в любом случае для меня не главное. Для меня важнее знать, что я выжимаю максимум из каждой ситуации. Но в конечном счете моей главной целью всегда будет успешная защита титула.

Любимая победа? Ну, чего ты никогда не забудешь – так это свою первую победу в «Формуле-1». Но этот сезон мне тоже очень нравится, ведь мы выступаем на очень высоком уровне. И быть частью этого и правда здорово.

К тому же я знаю, как быстро все может измениться. Мы можем быть довольны достигнутым успехом, но я прекрасно осознаю, что наша успешная серия рано или поздно закончится.

Я не боюсь проигрывать. Я ненавижу поражения, но понимаю, что это часть «Ф-1». Другое дело, как спортсмен ты хорошо понимаешь, что проигрываешь ты гораздо чаще, чем выигрываешь. Люди сейчас говорят о том, что у меня так много выигранных гонок. Но проигранных гонок у меня намного больше. А также я уже прошел через фазу, когда понимал, что наша команда в данный момент не способна побеждать. И это заставляет тебя еще больше ценить победные времена», – рассказал Ферстаппен.

Нелепый уход моториста «Ред Булл» из «Ф-1» создал трамплин к доминированию. Итог: второй титул подряд на домашней трассе