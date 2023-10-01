«Преимущество «Макларена» в том, что у нас два гонщика борются за высокие места». Норрис – о шансах команды обогнать «Астон Мартин»
Норрис оценил шансы «Макларена» обогнать «Астон Мартин» в общем зачете.
Пилот «Макларена» уверен, что с учетом прогресса в работе с болидом у команды есть хорошие шансы обогнать «Астон Мартин» в борьбе за четвертое место в Кубке конструкторов.
В данный момент, за шесть Гран-при до конца сезона, отставание «Макларена» от «Астон Мартин» составляет 49 очков.
«Я не думал, что отрыв так сократился. Но да, если отрыв сейчас составляет 49 очков, то я определенно уверен в том, что у нас может получиться.
Осталось не так много гонок. Уверен, на паре этапов «Астон Мартин» будет немного сильнее нас. Однако мне кажется, что в данный момент у нас есть преимущество почти над каждой командой, за исключением пары-тройки, – и оно заключается в том, что у нас есть сразу два гонщика, которые борются за высокие места и за очки.
В данный момент такая возможность есть не у каждой команды. Думаю, это может нам помочь. Мы с Оскаром можем помогать друг другу, использовать друг друга – это дает нам хорошее преимущество над многими командами», – рассказал Норрис.
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