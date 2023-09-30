Кристиан Хорнер: «Ред Булл» был Давидом в борьбе с «Мерседесом»-Голиафом всего 19 месяцев назад. Потрясающе, как все поменялось»

Теги Гран-при Бахрейна Кристиан Хорнер Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Авто

Кристиан Хорнер удивлен тому, как быстро «Ред Булл» стал доминировать.

«Всего лишь 19 месяцев прошло после сезона-2021. Потрясающе, как все поменялось, потому что в 2021-м мы были командой, которая бросила вызов, мы сражались с «Мерседесом»-Голиафом и были Давидом.

На протяжении предыдущих семи лет они прошлись катком по «Формуле-1». Мы бросили вызов, нам было нечего терять.

В 2022-м и 2023-м мы внезапно создали прекрасную машину и начали побеждать – побеждать сериями. В какой-то момент ты становишься мишенью, а соперники пытаются переманить твоих сотрудников или спонсоров, создать проблемы, в дело включается политика.

На вершине ты одинок. Но, считаю, команда отреагировала на это фантастически. В 2022-м мы достигли безумных результатов. То, что в 2023-м удалось их повторить или превзойти, абсолютно не укладывается в голове», – заявил руководитель «Ред Булл» в подкасте Unlapped.

Хорнер признался, что его больше устаивает сценарий нынешнего сезона, чем упорная борьба с конкурентами:

«Сейчас я сплю лучше, чем в 2021 году. Предпочитаю иметь запас в 250 очков, а не в два.

Это был самый напряженный и безумный период – столько всего происходило на трассе и за ее пределами. До 2021-го у меня не было ни единого седого волоса! Словно битва тяжеловесов с первой же гонки в Бахрейне до последнего раунда в Абу-Даби».

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2 комментария

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FaithDevotion
Главное, чтоб Давидом (и затем Голиафом) не стал мерседес. По крайней мере, не люся. Ландо/Шарля бы почаще видеть в победителях
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GODZILLA
Рекорды побиты, сезон без поражений вряд-ли достижим. Теперь ждём Давида, или хотя бы периодическую борьбу.
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