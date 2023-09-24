Юки Цунода: «Попадание в очки – возможная и вполне реалистичная цель»

Теги Гран-при Японии Альфа Таури Формула-1 Юки Цунода Авто

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о целях на предстоящий Гран-при Японии.

Цунода начнет предстоящую гонку с 9-й позиции и признал, что постарается закончить заезд в очковой зоне.

«Попадание в очки – возможная и вполне реалистичная цель. Направление ветра постоянно меняется – я уже почувствовал это на круге по пути на пит-лейн. .Условия сильно отличаются от предыдущих дней баланс совсем другой, но в целом все должно быть нормально», – рассказал Цунода.

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