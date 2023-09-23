Серхио Перес: «Я постоянно был на два шага позади, но, надеюсь, «Ред Булл» сделает дубль»
Серхио Перес признал проблемы в квалификации к Гран-при Японии.
Перес уступил 0,773 секунды напарнику по «Ред Булл» Максу Ферстаппену, завоевавшему дубль, и занял пятое место.
«Безусловно, второе место, первый ряд – это сегодня было возможно. Использование второго комплекта во втором сегменте поставило нас в невыгодное положение относительно «Макларена». То, что у нас были только одни свежие шины – неидеальная ситуация.
Было тяжело. У нас возникали проблемы на протяжении уик-энда. В каком-то смысле мы постоянно были на два шага позади и не могли добиться стабильности на въезде в повороты.
Но, полагаю, в гонке мы будем выглядеть гораздо лучше. Завтра битва будет завязана на деградации шин, и, надеюсь, мы все равно сможем сделать дубль», – заявил Серхио.
Гран-при Японии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
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