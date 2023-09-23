Оскар Пиастри о борьбе за поул: «Было понятно, что 0,6 секунды я отыграть не смогу»

Пиастри доволен выступлением в квалификации к Гран-при Японии.

По словам пилота « », он вряд ли мог сделать что-то большее и у него не было шансов побороться с Ферстаппеном за поул.

Также Пиастри отметил, что последние обновления болида сделали его немного быстрее, но не привели к кардинальным измениям.

«Мы еще вчера считали, что способны провести неплохой уик-энд, а сегодня с утра мы внесли в настройки пару изменений, и машина в третьей практике смотрелась очень быстро. Да и я сам все больше привыкал к новой для меня трассе. Так что да, я очень доволен попаданием на первый ряд стартовой решетки.

Конечно, отставание (от Ферстаппена) немного больше, чем хотелось бы, ну или скорее намного больше. Но я все равно доволен вторым местом.

Думаю, что в последней попытке после первого сектора я шел с опережением графика на 0,2 секунды. При этом было понятно, что 0,6 секунды я отыграть не смогу. Так что это ничего не изменило. Я просто немного расстроен тем, что не смог улучшить свое время на втором круге, хотя в конечном итоге это бы ничего не изменило.

Что касается обновленной конфигурации болида, то мне кажется, что сильные стороны остались прежними – прохождение скоростных и высокоскоростных поворотов, где у нас просто есть возможность полагаться на сцепление машины с трассой. Проблемы тоже остались прежними.

Разумеется, с обновлениями мы сделали еще один шаг в правильном направлении, они сделали машину быстрее. Но нам предстоит сделать еще немало шагов, чтобы стать быстрейшими», – рассказал Пиастри.

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