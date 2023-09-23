Зак Браун о выступлении «Макларена» в квалификации: «Это было сильно»
Браун отметил вклад команды в улучшение результатов «Макларена».
Исполнительный директор «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, отметив, что команда продемонстрировала очень сильное выступление – Оскар Пиастри и Ландо Норрис заняли 2-е и 3-е место на стартовой решетке завтрашней гонки.
«Это было сильно. Мы сильно смотримся на протяжении всего уик-энда. Оскар и Ландо демонстрируют отличный пилотаж. Они определенно выжимают максимум из своих болидов, которые предоставляет им команда.
Мы довольно быстры – и теперь мы должны продолжать атаковать, а там посмотрим, сможем ли мы достать Макса! Команда, которая занималась разработкой болида на базе, была вполне уверена, что мы начнем добиваться результатов.
Но я всегда стараюсь смотреть на все это с осторожным оптимизмом, и с самого начала сезона просто идти вперед один день за другим. Но команде стоит отдать должное, ребята работают фантастическим образом», – рассказал Браун.
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