Ландо Норрис: «Доволен своими кругами в квалификации, хороший день для «Макларена»

Теги Гран-при Японии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Ландо Норрис доволен квалификацией, несмотря на поражение от Оскара Пиастри.

Напарники по «Макларену» стартуют на Гран-при Японии вслед за пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. По мнению Норриса, навязать борьбу чемпионам «Формулы-1» будет проблематично.

«Очень хороший день для нас, команда заняла второе и третье места. Прекрасное выступление Оскара и, как обычно, Макса.

Я вполне доволен своими кругами. Было трудно. На этом автодроме непросто собрать все воедино, скорости очень высокие. Малейшая ошибка может привести к большой потере времени.

Я доволен. Хороший день, хорошая стартовая позиция на завтра. Надеемся, что удастся успешно выступить, но придется тяжело. Макс очень здорово себя проявляет, «Ред Булл» всегда очень хорошо выступает, так что сделаем все возможное, чтобы осложнить им жизнь и провести хорошую гонку», – поделился мыслями британец.

Гран-при Японии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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4 комментария

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Бехруз Каримов
самый идеальный пара у Маков.
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White Pardus
Надеюсь вторая половина сезона - это то, что макофаны ждали 11 лет. Короткие вспышки в предыдущие сезоны не считаю. Неужели Наши, таки, поехали??? Очень-очень хочется поверить)
+1
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Gal98
Ответ White Pardus
Надеюсь вторая половина сезона - это то, что макофаны ждали 11 лет. Короткие вспышки в предыдущие сезоны не считаю. Неужели Наши, таки, поехали??? Очень-очень хочется поверить)
Верим и ждём!
0
0
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orangevirus
Ответ White Pardus
Надеюсь вторая половина сезона - это то, что макофаны ждали 11 лет. Короткие вспышки в предыдущие сезоны не считаю. Неужели Наши, таки, поехали??? Очень-очень хочется поверить)
Тут важно, что бы не только сейчас поехали, но и оставили что то на следующий сезон.
Но и локальные пока успехи не могут не радовать.
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