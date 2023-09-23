Ландо Норрис: «Доволен своими кругами в квалификации, хороший день для «Макларена»

Ландо Норрис доволен квалификацией, несмотря на поражение от Оскара Пиастри.

Напарники по « » стартуют на Гран-при Японии вслед за пилотом «Ред Булл» . По мнению , навязать борьбу чемпионам «Формулы-1» будет проблематично.

«Очень хороший день для нас, команда заняла второе и третье места. Прекрасное выступление и, как обычно, Макса.

Я вполне доволен своими кругами. Было трудно. На этом автодроме непросто собрать все воедино, скорости очень высокие. Малейшая ошибка может привести к большой потере времени.

Я доволен. Хороший день, хорошая стартовая позиция на завтра. Надеемся, что удастся успешно выступить, но придется тяжело. Макс очень здорово себя проявляет, « » всегда очень хорошо выступает, так что сделаем все возможное, чтобы осложнить им жизнь и провести хорошую гонку», – поделился мыслями британец.

Гран-при Японии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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