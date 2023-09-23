Ландо Норрис: «Доволен своими кругами в квалификации, хороший день для «Макларена»
Ландо Норрис доволен квалификацией, несмотря на поражение от Оскара Пиастри.
Напарники по «Макларену» стартуют на Гран-при Японии вслед за пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. По мнению Норриса, навязать борьбу чемпионам «Формулы-1» будет проблематично.
«Очень хороший день для нас, команда заняла второе и третье места. Прекрасное выступление Оскара и, как обычно, Макса.
Я вполне доволен своими кругами. Было трудно. На этом автодроме непросто собрать все воедино, скорости очень высокие. Малейшая ошибка может привести к большой потере времени.
Я доволен. Хороший день, хорошая стартовая позиция на завтра. Надеемся, что удастся успешно выступить, но придется тяжело. Макс очень здорово себя проявляет, «Ред Булл» всегда очень хорошо выступает, так что сделаем все возможное, чтобы осложнить им жизнь и провести хорошую гонку», – поделился мыслями британец.
Гран-при Японии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
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Но и локальные пока успехи не могут не радовать.