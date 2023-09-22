Фернандо Алонсо: «Цель – 3-й сегмент квалификации. Будет тяжело»

Фернандо Алонсо рассказал об амбициях перед квалификацией в Японии.

Пилот «Астон Мартин» полагает, что ему придется сражаться за попадание в десятку сильнейших.

«Мы только что из машины, так что без понятия по поводу всех данных, что мы сегодня собрали. Изучим и, надеюсь, будем сильны в квалификации.

Ощущения хорошие, всегда приятно приезжать в Сузуку и пилотировать здесь. « » создана для таких трасс, так что сегодня я получил чистое удовольствие. Посмотрим, будем ли мы быстры.

Является ли целью третий сегмент? Увидим – пока что мы соревновались в третьем сегменте на каждом этапе. Это наша цель – продолжить серию. Будет тяжело», – заявил двукратный чемпион мира.

Руководитель «Астон Мартин»: «Если сможем попасть в третий сегмент квалификации двумя машинами, это станет хорошим достижением»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram