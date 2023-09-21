Карлос Сайнс: «Не удивлюсь, если «Ред Булл» выиграет все оставшиеся гонки сезона»

Теги Гран-при Японии Феррари Ред Булл Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Сайнс гордится тем, что прервал победную серию «Ред Булл».

Пилот «Феррари» рассказал, что после успеха в Сингапуре команда постарается развить его и хорошо выступить на Гран-при Японии:

«Мне уже доводилось проводить хорошие серии в «Формуле-1». Важно сохранять концентрацию и постараться сохранить положительный импульс. При столь высокой конкуренции сделать это очень непросто. Но я думаю, что сейчас у нас есть довольно хорошие шансы на то, чтобы добиться этого. Гран-при Сингапура уже в прошлом, нужно сосредоточиться на этапе на «Сузуке».

Сайнс признал, что гордиться успехом на Гран-при Сингапура и что именно ему и «Феррари» удалось прервать победную серию «Ред Булл»:

«Я, безусловно, горжусь этим. И горжусь нашей командой. «Ред Булл» в этом сезоне выступает на столь высоком уровне, что победа над ними казалась практически невозможной. И вдруг у нас получается сделать это в Сингапуре – еще и в таком стиле. Разумеется, это прекрасное ощущение. Но я не удивлюсь, если «Ред Булл» выиграет все оставшиеся гонки сезона».

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