Макс Ферстаппен: «Даже если бы мы подобрали идеальные настройки болида, Гран-при Сингапура все равно получился бы для «Ред Булл» тяжелым»

Ферстаппен не смог бы выиграть Гран-при Сингапура даже с идеальными настройками.

Пилот «Ред Булл» признал, что трасса «Марина-Бэй» не подошла болиду австрийской команды, а усугубило ситуацию то, что по ходу уик-энда им не удалось подобрать оптимальные настройки болида.

Ферстаппен закончил гонку в Сингапуре лишь пятым, в результате чего прервалась его личная победная серия, и победная серия команды в нынешнем сезоне.

«Даже если бы нам удалось подобрать идеальные настройки болида, уик-энд в Сингапуре все равно был бы для «Ред Булл» тяжелым. Но очевидно, что нам явно не удалось подобрать оптимальные настройки, из-за чего все только осложнилось.

Думаю, у нас есть пара идей относительно того, почему все пошло не так – но ответ мы сможем получить только через год. В определенном смысле это раздражает, разумеется. С другой стороны, у нас будет достаточно времени, чтобы во всем разобраться и улучшить работу болида на трассах такого типа.

На данный момент мы просто прервали победную серию на одну гонку. Дерьмо случается. До этого я одержал десять побед подряд. Конечно, мне бы хотелось выиграть и в Сингапуре, но я также понимаю, что однажды бы обязательно наступил день, когда все пойдет не так, и ты не сможешь победить. К сожалению, это случилось сейчас, но мы продолжим попытки.

На других городских трассах мы смотрелись нормально, но и большого преимущества у нас не было. Так что мы знаем, что выступления на городских трассах не относится к числу наших сильных сторон. Мы знаем, что обычно выступаем сильно, при этом трасса в Сингапуре не похожа на другие. Так что этап в Сингапуре стал скорее исключением, а проблемы с настройками болида только усугубили ситуацию. Так что особых опасений в общем и целом у нас нет», – рассказал .

Что случилось на Гран-при Сингапура: великая оборона Сайнса от «Мерседесов», страдания «Ред Булл», Леклера и Алонсо